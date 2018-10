4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Hilfestellung Energieberatung der Verbraucherzentrale

Von SZ, Dachau

Sie brauchen eine neue Heizung? Oder Sie möchten als Mieter ihre Energiekosten senken? Mit solchen Fragen kann man sich an die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern im Landratsamt Dachau wenden. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 11. Oktober, von 13.30 bis 18 Uhr. Wenn Interessierte an diesem Tag keine Zeit haben sollten, können diese sich bereits jetzt für den Beratungstag am Montag, 15. November, anmelden. Die Beratung ist anbieterunabhängig und kostet 7,50 Euro für 45 Minuten. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter Telefon 08131/74468 (Klimaschutz, Landratsamt) oder unter 0800/809802-400 (Verbraucherzentrale).