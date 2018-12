6. Dezember 2018, 21:57 Uhr Hilfe in der Not Weihnachten nach einem Trauerfall

Gerade das erste Mal ist es fast unmöglich unvorstellbar: Weihnachten - ohne Dich. In der für Trauernde oft schweren Zeit um Weihnachten laden das Netzwerk Trauer Dachau (Tabor) und das Dachauer Forum ein zum Gespräch, zur Gemeinschaft, zum Abendessen und Gottesdienst an der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg in Erdweg. Es tut gut sich gemeinsam auf diese Tage vorzubereiten und sich zu wappnen. Beginn ist um 18 Uhr am Sonntag, 16. Dezember, das Ende um 22 Uhr. Wer nicht mehr nach Hause fahren möchte, kann auch im Haus übernachten. Information dazu unter Telefon 08138-91330. Anmeldung im Forum unter Telefon 08131/996880 oder unter www-trauer-am-berg.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 Euro, für das Abendessen fallen neun Euro an.