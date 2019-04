11. April 2019, 21:52 Uhr Hilfe für Tiere Schöner brüten

Neues Nistfloß für Flussseeschwalben am Landschaftssee

Von Anna-Elisa Jakob, Dachau

Der Star des Tages lässt sich nicht blicken: So oft Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) und Hartmut Lichti vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Dienstag auch durch das Fernglas sehen - die Flussseeschwalbe fliegt am Dachauer Landschaftssee nicht vorbei. Dabei gilt allein ihr das Spektakel: Hartmann tauft mit einer Flasche alkoholfreiem Sekt ein Nistfloß, das zwei Mitarbeiter der Abteilung Stadtgrün später in einem Rettungsboot auf die Mitte des Weihers bringen.

Die Flussseeschwalbe, ein kleiner Vogel mit schwarzer Haube und orangefarbenem Schnabel, ist ein Zugvogel - und "soeben wieder in Bayern eingetroffen", sagt Hartmut Lichti. Seit 2016 nisteten regelmäßig zwei bis drei Brutpaare am Landschaftssee - das neue Nistfloß soll helfen, noch mehr Schwalben anzulocken. "Die Flussseeschwalbe ist ein Koloniebrüter", erklärt Lichti. Sie sei am besten vor Feinden geschützt, wenn sie in einer großen Gruppe brüte - dementsprechend suchten sich die Vögel auch einen bereits beherbergten Nistplatz aus.

Auf dem Landschaftssee schwimmen bereits drei ältere Flöße, sie sehen von Weitem deutlich größer aus als das neue Modell, das die Mitarbeiter der Stadt Dachau gerade auf die Mitte des Sees ziehen. Diese Flöße seien mittlerweile marode, erklärt Lichti, sie sind mehr als zehn Jahre alt. Das neue Floß - gebaut aus Eichenstämmen, mit Ästen und Steinen belegt - wirkt hingegen stabil. Gebaut hat es Werner Schmidl, ein Mitarbeiter der Stadt Dachau, einen Entwurf skizzierte Lichti. Vorbild dafür ist der natürliche Brutort der Flussseeschwalbe, der seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts immer häufiger wegfällt: Insbesondere der Bau von Kraftwerken an alpinen Flüssen hat dazu geführt, dass die Kiesinseln auf den Gewässern verschwinden - und die Flussseeschwalbe damit ihre natürlichen Brutorte verliert, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Dachau. Zuvor brütete die Schwalbenart regelmäßig in Bayern, heute ist sie vom Aussterben bedroht.

Umso größer ist die Freude der Dachauer Vogelschützer über die Beobachtung der nistenden Paare. 2009 hatte man bereits ein einzelnes Brutpaar entdeckt, mittlerweile kehrten jährlich zwei bis drei Brutpaare regelmäßig an den Weiher zurück. Der Landschaftssee in Dachau ist laut Lichti der einzige im Landkreis, der die Flussseeschwalben beherbergt. Der naturbelassene Weiher wirkt als Rückzugsort wie gemacht - auf dem Wasser zeigen sich Enten, Möwen, durch das Fernglas entdecken die Anwesenden einen Grünspecht. Für die Nahrungssuche schwärme die Flussseeschwalbe dann allerdings weiter aus, sie nutzen Gewässer in der Umgebung bis zum Karlsfelder See.

Die Feierlichkeiten zu ihren Ehren haben die Schwalbenpaare verpasst, vermutlich befinden sie sich noch auf ihrer Reise aus dem Süden nach Dachau. Ihr neuer Nistplatz wartet allerdings in der idyllischen Ruhe des Landschaftssees auf sie - und vermutlich ist ihnen dieser Empfang deutlich lieber.