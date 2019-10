Ein Herbstmarkt findet am Sonntag, 13. Oktober, von 10 Uhr bis 18 Uhr in der Altstadt statt. Die Stände sind in der Augsburger Straße ab Einmündung Pfarrstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße und dort bis zur Ecke Jocherstraße, in der Pfarrstraße sowie am Widerstands- und Schrannenplatz aufgereiht. Alle Verkaufsstellen im Stadtgebiet dürfen von 13 Uhr bis 18 Uhr öffnen. Die Stadt weist darauf hin, dass ab 6 Uhr für den gesamten Bereich ein Halteverbot gilt. Parallel zum Herbstmarkt findet von 10 bis 18 Uhr auf dem Pfarrplatz ein Flohmarkt statt.