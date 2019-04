5. April 2019, 21:42 Uhr Helios Amper-Klinikum Gesundheitsforum über Parkinson

Das Helios Amper-Klinikum in Dachau beteiligt sich am Welt-Parkinson-Tag und informiert ausführlich über die langsam fortschreitende neurologische Erkrankung. Beim Gesundheitsforum am Mittwoch, 10. April, 18 Uhr, dem Vorabend des Aktionstages, spricht Christian Lechner, Chefarzt Neurologie und Neurogeriatrie, über Ursachen, Symptome und modernste Therapieformen.

Muskelstarre, verlangsamte Bewegungen und Muskelzittern: Parkinson ist nach Alzheimer die häufigste degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems. Weltweit sind rund 4,1 Millionen Menschen an Parkinson erkrankt, das entspricht knapp zwei Prozent der Bevölkerung im Alter von über 60 Jahren. In Deutschland sind nach Angaben der Deutschen Parkinson Gesellschaft zwischen 250000 und 280000 Menschen betroffen. Studien gehen davon aus, dass sich die Zahl der Patienten bis 2030 auf weltweit 8,7 Millionen mehr als verdoppelt.

Die Veranstaltung "Leben mit Parkinson: Neue Möglichkeiten mit multimodaler Therapie" findet im Tagungsraum 1 des Klinikums statt.