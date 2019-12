Annette Ital-Schmidt verabschiedet sich nach 23 Jahren als Leiterin des Bildungszentrums am Helios Amper-Klinikum Dachau in den vorgezogenen Ruhestand. Etwa 770 Schüler haben in ihrer Zeit die Krankenpflegeschule besucht. "Mit Ihnen geht eine professionelle Schulleiterin und Lehrerin, die in den vergangenen Jahren die Weichen für eine bessere Ausbildung und ein breiteres Angebot gestellt hat", sagte Klinikgeschäftsführer Gerd Koslowski während der Verabschiedung. Nachfolgerin Gertraud Markus startet am 1. Januar auf der neuen Position. "Wir haben die ideale Person gefunden, denn sie kennt unsere Schule seit mehr als 20 Jahren und ist bestens mit den Schülern, unseren Kliniken und externen Partnern vernetzt", so Koslowski.

Annette Ital-Schmidt hat 1996 die Krankenpflegeschule übernommen, in der damals 32 Schüler in drei Klassen unterrichtet wurden - heute sind es rund 100 Schüler. In den vergangenen 23 Jahren baute die Gesundheitspädagogin und Lehrerin für Pflegeberufe das Angebot kontinuierlich aus. 1997 startete sie eine Ausbildungskooperation mit der Ilmtalklinik Pfaffenhofen und dem Klinikum Fürstenfeldbruck und erhöhte die Zahl der Schulplätze auf 90. Vier Jahre später führte sie zusätzlich zu der dreijährigen Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger die einjährige Ausbildung für Krankenpflegehelfer mit 22 Ausbildungsplätzen ein.

Im EU-Projekt "Lernende Region Dachau" entwickelte sie in Zusammenarbeit mit dem Franziskuswerk Schönbrunn ein neues Pflegeintegrationsmodell. Dieses Projekt, das von 2004 bis 2008 lief, ermöglichte Hauptschülern im Alter von 16 Jahren den Zugang zu Pflegeberufen. In Kooperation mit der Katholischen Stiftungsfachhochschule München bot die Krankenpflegeschule zudem zeitweise eine Ausbildung mit einem parallelen Pflegestudium an. "Ziel war, die Akademisierung der Pflege voranzutreiben", so Annette Ital-Schmidt. Mit dem Wechsel der Amper-Kliniken von der privaten Klinikgruppe Rhön zum Helios Konzern wurde die Zusammenarbeit mit den Helios-Kliniken in München Pasing und Perlach intensiviert, auch deren Auszubildende werden seit 2016 in Dachau in der Theorie unterrichtet.

Auf Gertraud Markus, die bereits seit 1996 für das Bildungszentrum tätig ist, warten spannende Herausforderungen. Mit ihrer Übernahme der Schulleitung am 1. Januar tritt auch das neue Pflegeberufegesetz in Kraft. Im Zuge dessen wird unter anderem die Ausbildung in der Altenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie der Gesundheits- und Krankenpflege unter der neuen Bezeichnung "Pflegefachkraft" zusammengefasst. "Das Gesetz erfordert auch eine komplette Änderung des Lehrplans", sagt Markus. Die Diplompolitologin und Lehrerin für Pflegeberufe will zudem die Schule für die Zukunft digitaler aufstellen - mit Tablets für die Schüler und Smartboards statt Tafeln.