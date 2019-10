Operationen an der Bauchspeicheldrüse, in der Medizin Pankreas genannt, zählen wegen der Nähe zu lebenswichtigen Organen und Blutgefäßen zu den schwierigsten im Bauchraum. Sie dürfen nur in wenigen Krankenhäusern mit entsprechender Expertise durchgeführt werden. Das erst im Herbst 2018 gegründete Pankreaszentrum am Helios Amper-Klinikum Dachau wurde bereits jetzt von der Deutschen Krebsgesellschaft ausgezeichnet. Damit hat das noch junge Zentrum alle fachlichen Anforderungen und höchste Qualitätskriterien erfüllt. Nur sehr wenige Krankenhäuser bieten so spezialisierte Pankreaszentren an: In München und im Umland existieren bislang nur drei solcher Zentren, zwei davon an Universitätskliniken. Im Helios Konzern gibt es deutschlandweit sieben zertifizierte Pankreaskarzinomzentren. Geschäftsführer Gerd Koslowski gratulierte dem Team um Axel Kleespies, Leiter des Cancer Centers und Chefarzt der Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Onkologischen Chirurgie: "Die Zertifizierung unseres Pankreaskarzinomzentrums bestätigt, dass die Patienten bei uns die bestmögliche Diagnostik und Therapie erhalten", so Koslowski. Kleespies bedankte sich bei seiner Mannschaft, die aus erfahrenen und spezialisierten Chirurgen, Gastroenterologen, Onkologen, Radiologen, Strahlentherapeuten und Pflegekräften besteht: "Dank Ihrer Expertise können wir für jeden Betroffenen ein individuelles und ganzheitliches Behandlungskonzept entwickeln." Parallel zum Pankreaszentrum hat die Deutsche Krebsgesellschaft am Dachauer Helios Amper-Klinikum nun auch ein sogenanntes Viszeralonkologisches Zentrum ausgezeichnet: In diesem Zentrum können unterschiedliche Tumore im Bauchraum in konstant hoher onkologischer Qualität behandelt werden. Für eine exakte Diagnose setzt das Team des Dachauer Pankreaszentrums modernste Methoden ein.