16. Januar 2019, 21:46 Uhr Helau! Jung und Alt feiern Fasching

Begrenzte Teilnehmerzahl für den Gaudiwurm in Vierkirchen

Für alle jung gebliebenen Narren veranstaltet die Faschingsgesellschaft (FG) Dachau am Sonntag, 10. Februar, einen Ü50-Faschingsball mit dem Motto "Ran an die Torten". Die Mitglieder der FG Dachau backen fleißig Torten aller Art, die im Laufe des Nachmittags an die Besucher verlost werden. Bei der Tombola gibt es auch noch andere Preise abzustauben. Die Band Barbados wird die verkleideten oder auch unverkleideten Gäste auf die Tanzfläche locken. Beginn des Balls ist um 14 Uhr. Einlass um 13 Uhr. Wer nicht mehr so mobil ist, erreicht den Veranstaltungssaal im Ludwig-Thoma-Haus mit dem Aufzug barrierefrei. Zudem hält der Bus 720 an der Bushaltestelle "Gottesackerstraße" fast vor der Tür. Wer Plätze reservieren möchte, kann dies per E-Mail an info@faschingsgesellschaft-dachau.de oder über Telefon 0171/9388409 ab dem 27. Januar tun. Der Eintritt kostet sechs Euro. Daneben organisiert die Faschingsgesellschaft drei Kinderbälle verteilt im Dachauer Stadtgebiet. Die Termine lauten: Sonntag, 27. Januar, im Adolf-Hölzl-Haus in Dachau-Ost, Sonntag, 3. Februar, im Theatersaal des ASV Dachau in Dachau-Süd und am Sonntag, 3. März, im Ludwig-Thoma-Haus in der Altstadt. Einlass ist jeweils um 13 Uhr, Beginn um 14 Uhr. Polonaise, Luftballons, Reise nach Jerusalem und Musik und Tanzen beschäftigen die Kinder den gesamten Nachmittag. Der Eintritt kostet vier Euro.

In Vierkirchen zieht am Samstag, 2. März, ein Faschingszug durch den Ort. Alle Gruppen, die mitlaufen möchten, müssen sich anmelden. Ab Dienstag, 22. Januar, kann man sich online unter www.vierkirchen.de die Anmeldung zum Faschingszug herunterladen. Das Formular muss ausgefüllt und unterschrieben an andreas_wackerl@web.de gemailt oder per Post an die folgende Anschrift gesendet werden: Andreas Wackerl, Am Anger 2, 85256 Vierkirchen. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 21. Februar. Alle teilnehmenden Fahrzeuge müssen ein TÜV-Gutachten beim Zug mitführen. Aufgrund beschränkter Platzverhältnisse wird die Teilnehmerzahl auf 40 Wägen begrenzt. Für größere und geeignete Wägen wird die Installation einer Chemietoilette empfohlen. Teilnehmerzeichen und Teilnehmernummer können ab 26. Februar nach telefonischer Rücksprache unter 08139/931422 in der Gemeinde Vierkirchen abgeholt werden. Jede Person, die mitläuft, kostet einen Euro. Weitere Sicherheitsvorschriften findet man im Anhang des Anmeldeformulars. Zusätzliche Infos gibt es unter www.landratsam-dachau.de.