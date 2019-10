Der Heimatverein Markt Indersdorf veranstaltet im April 2020 wieder seinen alljährlich stattfindenden, großen Büchermarkt, dessen Erlös für die Sanierung und Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude des Augustiner Chorherrenstiftes in Markt Indersdorf verwendet werden soll. Der Verein bittet deshalb wieder um Spenden in Form von Büchern, Hörbüchern, CDs und DVDs. Angenommen werden ausschließlich gut erhaltene und unbeschädigte Taschen- und gebundene Bücher aus den Bereichen Belletristik, Krimis, Biografien, Kinder- und Jugendbücher sowie antiquarische Bücher in gutem Zustand. Verschmutzte und beschriebene Bücher und solche mit pornografischem, rassistischem oder jugendgefährdendem Inhalt können nicht angenommen werden, ebenso wenig veraltete Fachbücher, Reiseführer und Bildbände ohne antiquarischen Wert. Auch Koch- und Backbücher können nur in begrenztem Umfang angenommen werden. Die Bücherannahme beginnt ab Montag, 7. Oktober und ist ab dann bis einschließlich Montag, 2 Dezember jeweils immer montags zwischen 14 und 16.30 Uhr in Markt Indersdorf am Marienplatz 10 im zweiten Stock möglich. Für Rückfragen und weitere Auskünfte steht Familie Haß telefonisch unter der Nummer 08136 1653 zur Verfügung.