Das Heimatmuseum Karlsfeld sucht Leihgaben für die Sonderausstellung "Durch die Weihnachtszeit - mit Krippen, Adventskalender, Räuchermännchen und Nussknacker". Gewünscht werden alle Arten von Weihnachtskrippen mit Figuren, Adventskalender, Räuchermännchen, Nussknacker und alles, was sonst noch rund um den Weihnachtsbaum Platz fand. Auch andere festliche Exponate, die sonst nur in der Familie zu bewundern sind, finden als Leihgabe einen Platz in der Ausstellung. Wer näheres erfahren möchte, kann die Kuratorin Ilsa Oberbauer unter Telefon 08131-91380 erreichen.

Die Leihgaben sollten mit Namen versehen sein, wenn sie am Montag, 18. November von 17 bis 19 Uhr entgegengenommen werden. Die Rückgabe ist am Montag, 16. Dezember von 17 bis 19 Uhr geplant, damit die Leihgaben wieder zum eigenen Fest zur Verfügung stehen. Die Sonderausstellung im Heimatmuseum Karlsfeld eröffnet am ersten Adventssonntag um 14 Uhr. Auch am zweiten und dritten Adventssonntag ist sie von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Die Ausstellung bietet den Besuchern mitten in der vorweihnachtlichen Hektik Besinnung und Beschaulichkeit. Erinnerungen werden geweckt, wie früher das Weihnachtsfest vorbereitet und begangen wurde. Die ehrenamtlichen Museumsmacher freuen sich auf viele Besucher.