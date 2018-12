2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Heimatblätter Erkundungsreise durch die Röhrmooser Heimat

Von Sonja Siegmund, Röhrmoos

Historisches und Aktuelles aus der Gemeinde sind wieder in der neuen Ausgabe der Röhrmooser Heimatblätter zusammengefasst. Bei der Jahresversammlung in der Bürgergaststätte Sigmertshausen hat der langjährige Vorsitzende des Fördervereins Wolfgang Siegmund die 22. Ausgabe vorgestellt. Der aktuelle Jahrgang umfasst 29 Beiträge mit teils farbigen Fotos auf 156 Seiten, in denen zeitgeschichtliche und kulturhistorische Hintergründe dokumentiert werden. Außerdem haben wieder junge wie ältere Bürger aus der Gemeinde eigene Erlebnisse, Überlieferungen und Geschichten aufgeschrieben.

Die neuen Heimatblätter enthalten als aktuelle Beiträge die Primizfeier im Ortsteil Rudelzhofen, die Verleihung der Bürgermedaillen 2018, die Errichtung der neuen E-Tankstelle am Rathaus und ein Nachruf zum Tod von Sigi Nefzger, dem letzten Lehrer der Sigmertshauser Schule. Die 1950er Jahre werden von dem Dorfchronisten Franz Thaler ebenso ausführlich behandelt wie das 200. Jubiläum der kommunalen Selbstverwaltung von Georg Gebhard und die Niederschrift des Ahnenforschers Josef Kiening zur Heirat von Bauern vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Zu dem Thema alte Berufe in der Gemeinde passen die Beiträge über Johann Zotz, dem letzten Schuster von Röhrmoos, sowie über den letzten Streckengeher auf der Bahnlinie München-Laim-Dachau-Altomünster. Ein Bericht befasst sich mit dem 1906 gegründeten Kirchenbauverein Röhrmoos, der mit dem aktuellen Förderverein Hofmarkkirche Schönbrunn mittlerweile eine Fortsetzung gefunden hat.

Erinnerungen an ein Klassentreffen hat der ehemalige Hauptschullehrer Helmuth G. Rumrich aufgeschrieben. Hermann Rumpler, Zahnarzt im Ruhestand, erzählt in sehr persönlicher Form über den beschwerlichen Weg zum Grab seines im Zweiten Weltkrieg gefallenen Vaters an der polnischen Grenze. Als sehr interessant erweist sich eine Darstellung der archäologischen Funde im Gemeindegebiet und die Stationen des verpfuschten Lebens von Mathias Kneißl, mit dem sich Klaus R. Witschel befasst hat. Weitere Themen sind die Handwerksbetriebe und die Schwesternfeuerwehr der Franziskanerinnen in Schönbrunn. Die neuen Heimatblätter können für zehn Euro bei Helmuth Rumrich (08139/545) und Franz Thaler (08139/1053) oder in der Bäckerei Polz gekauft werden.