4. Juli 2019, 21:47 Uhr Heiliger Stephanos Dachau Griechische Gemeinde lädt zu Pfarrfest ein

Die Griechisch-Orthodoxe Pfarrgemeinde Heiliger Stephanos Dachau veranstaltet am Sonntag, 7. Juli, ein Pfarrfest. Um 10.30 Uhr wird die Göttliche Liturgie in der Kirche in der Schillerstraße 2 gefeiert. Anschließend gegen 12 Uhr findet vor dem Pfarrheim Mariä Himmelfahrt in der Gröbenriederstraße 13 ein griechisches Fest mit schmackhaften Spezialitäten und griechischer Live-Musik statt. Bei schlechtem Wetter wird im Pfarrsaal gefeiert.