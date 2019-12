Die Gemeinde Hebertshausen errichtet einen Ersatzneubau der Amperbrücke in der Torstraße. Die Brücke verbindet das Gemeindegebiet mit den auf der Südseite der Amper gelegenen Sportanlagen und einem Kindergarten. Die 40 Meter lange Brücke wird mit einem Gehweg ausgestattet. Dazu hat die Regierung von Oberbayern der Gemeinde Hebertshausen eine Zuwendung von insgesamt 930 000 Euro in Aussicht gestellt und in einer ersten Rate 300 000 Euro bewilligt. Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat stellt die Zuwendungen aus Mitteln des Kfz-Steuerersatz-Verbundes im Rahmen des vom Bayerischen Landtag festgesetzten Finanzausgleichs bereit. Die Auszahlung erfolgt entsprechend dem Baufortschritt. Die Gesamtkosten sind mit. 2 185 000 Euro veranschlagt. Die Regierung von Oberbayern wird hier als Förderbehörde tätig, die Bauausführung verantwortet die Gemeinde.