25. Februar 2019 Hebertshausen Vereine erhalten Extra-Zuschuss

Wie in vielen Gemeinden sind es auch in Hebertshausen die Vereine, die mit ihren Angeboten für Jung und Alt die Dorfgemeinschaft zusammenhalten. Deshalb unterstützt die Kommune all diese Organisationen finanziell. Die Vereine erhalten eine Grundförderung, die sich nach Mitgliederzahl berechnet, und dazu noch Zuschüsse für Übungsleiter, Jugendarbeit oder Baumaßnahmen. Weil die Vereine im vorigen Jahr besonders aktiv waren, billigte der Gemeinderat jetzt einstimmig einen einmaligen Extra-Zuschuss, der auf die reguläre Förderung noch oben drauf kommt. "Wir wollen einfach unseren Vereinen etwas Gutes tun", sagte Bürgermeister Richard Reischl (CSU) im Gemeinderat. 18 000 Euro werden dafür nach dem üblichen Schlüssel verteilt.