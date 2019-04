25. April 2019, 22:15 Uhr Hebertshausen Unfall mit Elektrofahrrädern

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwochnachmittag eine 69-jährige Frau, die mit einem Elektrofahrrad in Ampermoching unterwegs war. Gegen 15.45 Uhr befuhr sie den Gehweg an der Purtlhofer Straße, als ein 47-Jähriger ebenfalls mit einem Pedelec von einem Grundstück in die Straße einfahren wollte. Er bemerkte die Frau und bremste, die 69-Jährige allerdings erschrak nach Polizeiangaben, wich dem Mann aus und stürzte über den Bordstein auf die Straße. Durch den Sturz zog sich die Röhrmooserin leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Gehweg hätte allerdings durch die Frau nicht benutzt werden dürfen, da er an der Purtlhofer Straße nicht für Fahrräder freigegeben ist.