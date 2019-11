Das Jugendzentrum ist endlich fertig, jetzt wird gefeiert: Am Freitag, 15. November, lädt die Gemeinde von 15 Uhr an zum Tag der offenen Tür in den Neubau an der Neufeldstraße 6 beim Sportgelände in Hebertshausen. Nach einem kleinen Festakt können sich die Gäste bei einem Rundgang das Umfeld genau ansehen, wo die Dorfjugend künftig ihre Freizeit verbringen wird. Um 18 Uhr ist Schluss für die älteren Semester - dann heißt es Party für die Jugend.