18. Januar 2019, 21:46 Uhr Hebertshausen Papiersammlung wieder im Februar

Das Schneechaos hat am vorigen Wochenende die Altpapiersammlung in Hebertshausen torpediert. Weil die Papiercontainer eingefroren und zugeschneit waren, haben die Sportler der Spielvereinigung Hebertshausen die Aktion abgesagt, bei der regelmäßig einmal im Monat das Altpapier direkt bei den Bürgern abgeholt wird. Im Februar, kündigt der Verein an, wird die Sammlung wieder zum gewohnten Termin stattfinden.