Die Deutsche Post DHL Group hat in Hebertshausen einen weiteren Paketshop eröffnet: In der Krautgartenstraße 14 im KS Depot für Reiter-, Pferde- und Hundebedarf können Kunden ohne längere Wartezeiten bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren abliefern. Außerdem können sich Kunden Sendungen direkt an den DHL Paketshop schicken lassen, um sie später dort abzuholen. Der neue Paketshop steht den Kunden zu folgenden Zeiten zur Verfügung: der DHL Paketshop in der Krautgartenstraße 14 im KS Depot für Reiter-, Pferde- und Hundebedarf ist von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Unter https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html finden die Kunden alle Standorte von Filialen, DHL Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Öffnungszeiten. Auch die Standorte der rund 4400 Packstationen mit ihren 440 000 Fächern und 700 Paketboxen sowie die Standorte der Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort abrufbar.