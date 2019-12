Unter dem Titel "Aufzug kaputt: Wenn am Bahnsteig nichts mehr geht" berichtet das Magazin mehr/wert an diesem Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr. Nachdem kaputte Lifte an Bahnsteigen nicht nur in der Gemeinde Hebertshausen, sondern im gesamten Landkreis Dachau für Unmut gesorgt hatten, greift damit nun auch das BR Fernsehen das Thema auf, auch am Beispiel der S-Bahn-Station Hebertshausen.