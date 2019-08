Der Bund Naturschutz veranstaltet am Samstag, 31. August, um 20.15 Uhr eine Fledermaus-Exkursion an der Amperbrücke in Ampermoching. Die Teilnehmer treffen sich an der Abzweigung zum Weg in Richtung Kiesabbau. "Wir wollen mit Bat-Detektor und Taschenlampe Fledermäuse hören und sehen", heißt es in der Einladung. Die Veranstaltung ist für Kinder in Begleitung ihrer Eltern gedacht.