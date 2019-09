Artikel per E-Mail versenden

Christian Reimer liest am Samstag, 21. September, um 19 Uhr im Garten des Waldkindergartens "Helenas Nacht", ein Märchen, das Willi Lettmair geschrieben und als Hörspiel produziert hat. In dem Märchen geht es um den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, Treue und Verrat, Liebe und Gewalt und die Kraft der Freundschaft. Elfen, Trolle und ein gewaltiger Drache spielen in dem fantasievollen Stücke entscheidende Rollen. Umrahmt wird die Lesung von Liedern und packenden Audioeffekten, ebenso wie im Hörspiel. Reimer ist auch der Originalsprecher auf der CD. Das Hörspiel ist für Kinder ab zehn Jahren. Der Eintritt ist frei. Bei Regen entfällt sie.