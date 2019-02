7. Februar 2019, 22:10 Uhr Hebertshausen Ein Baum für jedes Kind

CSU-Fraktion beantragt Maßnahmen für die Artenvielfalt

Biodiversität und Artenvielfalt sind durch das laufende Volksbegehren gerade in aller Munde. Allerdings führten nicht alle Bestrebungen zu Verbesserungen, "sondern spalten unsere Gesellschaft, spielen Interessensgruppen gegeneinander aus", kritisieren der CSU-Fraktionssprecher im Hebertshausener Gemeinderat, Johann Böswirth und CSU-Ortsvorsitzender Clemens von Trebra. Die Hebertshausener CSU nimmt nun die öffentliche Debatte zum Anlass und fordert in einem Antrag an den Gemeinderat konkrete Projekte im Ort, um Lebensräume für Insekten wie auch Vögel zu erweitern.

Drei Vorschläge zielen darauf, den Baumbestand innerhalb des Dorfs zu sichern und zu vergrößern. So soll für jedes im Gemeindegebiet geborene Kind ein Obst- oder Laubbaum neu gepflanzt werden. Die Eltern sollen auf Wunsch den Baum auswählen und eine Patenschaft übernehmen. Zudem fordert die CSU, für jeden etwa aus Altersgründen oder wegen der Verkehrssicherheit gefällten Gemeinde-Baum zwei Setzlinge neu zu pflanzen. Eines dieser jungen Bäumchen soll möglichst am ursprünglichen Standort stehen, für die übrigen will man geeignete Flächen im Ort finden.

Weiter fordert die CSU, in den kommenden fünf Jahren jährlich auf einer Fläche von je 250 Quadratmetern Streuobstwiesen neu anzulegen. Diese besonderen Naturflächen hätten nebenbei den Vorteil, dass die Grasfläche weniger intensiv gemäht werde und die für Insekten wichtigen Blühflächen geschaffen würden, heißt es im Antrag. Infotafeln sollen die Bürger über den Nutzen von Streuobstwiesen aufklären, die Ernte könnte bei Schulprojekten verarbeitet werden, schlägt die CSU vor. Ziel aller Maßnahmen sei es, den für das Mikroklima so wichtigen Baumbestand zu sichern und möglichst zu erweitern. Und damit gleichzeitig auch Lebensräume für Insekten zu schaffen. Damit die Natur im Einklang bleibt, soll auch für heimische Vögel etwas getan werden. Die CSU schlägt vor, gemeinsam mit Schulklassen, Bürgern und der Bürgerstiftung 200 Nistkästen anzufertigen, die Hebertshauser im eigenen Garten aufhängen können.