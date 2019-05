16. Mai 2019, 21:51 Uhr Hebertshausen Deutsche Glasfaser lädt zu Bau-Infoabend ein

Die Bauarbeiten der Deutschen Glasfaser in Hebertshausen können losgehen, damit die ersten Kunden werden schon bald mit Lichtgeschwindigkeit im Netz surfen. Im März fand bereits ein Bau-Infoabend für die Gemeinde Hebertshausen statt. Da nicht alle Besucher im Saal einen Platz fanden, veranstaltet Deutsche Glasfaser einen zweiten Bau-Infoabend. Er findet am Mittwoch, 22. Mai, um 190 Uhr im Sportheim Ampermoching

Alternstraße 33, in Hebertshausen statt. Das Unternehmen teilt mit, dass den Bewohnern, die im März aufgrund des hohen Andrangs nicht teilnehmen konnten, der Vortritt gegeben werden sollte. Die Informationen sind laut Deutscher Glasfaser identisch zur März-Veranstaltung.

Die Besucher erfahren alles rund um das Ausbauprojekt in der Gemeinde Hebertshausen und erhalten Informationen zu den einzelnen Bauphasen. Auch Fragen rund um den Bau vor dem eigenen Haus sowie zur Installation der Endgeräte werden beantwortet. Interessierte können sich außerdem von dem von Deutsche Glasfaser beauftragte Bauunternehmen die Vorgehensweisen und Materialien demonstrieren lassen und erhalten auch umfangreiche Informationen zum TV-Produkt.

Wer an diesem Tag verhindert ist, kann sich auch an die Mitarbeiter des Baubüros der Deutschen Glasfaser in Vierkirchen, Unterfeldring 29, wenden. Sie stehen für alle Fragen und Anregungen zum Bau sowie auch zu vertraglichen Themen zur Verfügung. Das Baubüro hat donnerstags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Fragen zum Bau beantwortet auch die kostenlose Hotline unter 02861 / 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.