Die Gemeinde investiert in die Sicherheit der Bürger: Die Feuerwehren Ampermoching und Prittlbach erhalten beide 2020 ein neues Fahrzeug, mehr als einen halbe Million Euro werden dafür ausgegeben. Das aktuell in Prittlbach genutzte Fahrzeug ist ein in die Jahre gekommener "Gebrauchtwagen", der bereits von der Hebertshausener Wehr weitergereicht wurde. Nun erhalten Prittlbacher erstmals überhaupt ein fabrikneues Fahrzeug. Sehr zur Freude von Kommandant Michael Zimmermann, der sich im Gemeinderat dafür bedankte. Angeschafft wird ein Tragkraftspritzenfahrzeug. Dieser Einsatzwagen verfügt über einen Wassertank. Abzüglich öffentlicher Zuschüsse wird die Gemeinde dafür 213 000 Euro investieren.

Neu ausgestattet wird auch die Ampermochinger Wehr, die ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) erhält. Dieses Fahrzeug führt einen hydraulischen Rettungssatz mit, der besonders bei technischen Hilfeleistungen im Straßenverkehr wichtig ist. Angesichts des stetig zunehmenden Verkehrs im Landkreis ereigneten sich viele Unfälle, bei denen Personen im Fahrzeug eingeklemmt würden, erklärte Kreisbrandrat Franz Bründler den Gemeinderäten. Über einen hydraulischen Rettungssatz verfügt bisher die Feuerwehr Hebertshausen, eine zweite Ausstattung nun in Ampermoching gewährleiste "sichere Hilfe innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist." Für das HLF gibt die Gemeinde abzüglich der Zuschüsse 320 000 Euro aus. Das in Ampermoching ausgemusterte Fahrzeug geht weiter an die Unterweilbacher Feuerwehr.