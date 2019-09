Der Kreisverband Dachau für Gartenbau und Landespflege hält seine diesjährige Herbstversammlung am Samstag, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Schulturnhalle an der Freisingerstraße in Hebertshausen ab. Auf dieser Veranstaltung werden die 167 Preisträger im Gartenwettbewerb 2019 geehrt. Das Thema des Abends lautet: "Stauden und Kleingehölze gestalten Gärten". Es sprechen Landrat Stefan Löwl (CSU), Siegfried Lex, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, sowie Werner Gruber, Vorsitzender des Kreisverbandes. Für die musikalische Unterhaltung sorg die Heuweg-Musi.