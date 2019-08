Zwei Leichtverletzte und 10 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag in Deutenhofen ereignet hat. Eine 22-Jährige aus Deutenhofen wollte mit ihrem Pkw auf der Freisinger Straße nach links abbiegen und hielt an. Eine 25-jährige Autofahrerin aus Haimhausen bemerkte dies zu spät und prallte frontal auf den Wagen der 22-Jährigen. Beide Autofahrerinnen verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 10000 Euro.