5. November 2018, 22:14 Uhr Haushalt Schwabhausen investiert kräftig

Erweiterung der Heinrich-Loder-Sporthalle, Abwasserentsorgung und Straßenausbau: Die Gemeinde steckt viel Geld in die Infrastruktur, hat dafür aber auch finanziellen Spielraum

Von Renate Zauscher, Schwabhausen

Zufrieden ist der Schwabhauser Bürgermeister Josef Baumgartner (FW) mit der finanziellen Situation in seiner Gemeinde: Bei der Vorbesprechung des Haushalts für das kommende Jahr im Finanzausschuss sprach Baumgartner von einer "momentan guten Haushaltslage". Kämmerin Monika Sandmair stellte den Ausschussmitgliedern in der jüngsten Sitzung das umfangreiche Zahlenwerk vor. Demnach umfasst der Gesamthaushalt 24,38 Millionen Euro, rund fünf Millionen mehr als noch in diesem Jahr und auch deutlich mehr als für die kommenden Jahre prognostiziert. Allein 13,36 Millionen Euro entfallen vom Gesamtvolumen auf den Verwaltungshaushalt, weitere 11,1 Millionen auf den Investitionsteil.

Viel Geld fließt die Kinderbetreuungseinrichtungen von Schwabhausen. Die Gemeinde hat im Haushalt 2019 2,72 Millionen Euro dafür eingestellt. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Den wichtigste Posten auf der Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt bildet mit erwarteten 5,36 Millionen Euro der Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer: Einnahmen, die in Schwabhausen seit Jahren langsam, aber kontinuierlich ansteigen. Eher bescheiden nehmen sich im Vergleich dazu die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit vorsichtig geschätzten 1,4 Millionen aus. Mit etwa 660 000 Euro Einnahmen rechnet Schwabhausen durch die Grundsteuer. Auf der Ausgabenseite im Verwaltungshaushalt sind die Kosten für den Sach- und Betriebsaufwand mit 4,33 Millionen der größte Posten, gefolgt von 3,39 Millionen Euro, die in Form der Kreisumlage an den Landkreis fließen. Sollte sich wie geplant der Hebesatz von derzeit 46,5 Prozent auf 47 Prozentpunkte erhöhen, muss Schwabhausen mit weiteren 30 000 Euro rechnen, die an den Landkreis gehen. Höher als in den Vorjahren sind auch die Personalkosten, die Schwabhausen aufbringen muss: Sie liegen 2019 bei rund 1,87 Millionen.

Haushalt in Zahlen Gesamtumfang des Haushalts von Schwabhausen 2019: 24,38 Millionen Euro. Verwaltungshaushalt: 13,36 Millionen. Wichtigste Einnahmen: Einkommenssteueranteil: 5,32 Millionen Gewerbesteuer: 1,4 Millionen. Grundsteuer A: 65 000 Euro Grundsteuer B: 595 000 Euro Wichtigste Ausgaben: Sach- und Betriebsaufwand: 4,33 Millionen. Kreisumlage: 3,39 Millionen. Personalkosten: 1,87 Millionen. Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen: 1,5 Millionen. Zuführung zum Vermögenshaushalt: 164 800 Euro Vermögenshaushalt: 11,01 Millionen. Wichtigste Investitionsmaßnahmen: Abwasseranschluss von Arnbach: 2,57 Millionen. Erweiterung der Heinrich-Loder-Halle: 1,6 Mio., weitere 1 Mio. in 2020 Sanierung Wasserleitungen: 462 000 Euro Ausstattung Bauhof: 413 000 Euro Umtausch Straßenbeleuchtung auf LED: 369 000 Euro Erwerb Grundstücke: 423 000 Euro Zweckgebundenen Darlehen 4,62 Millionen. Allgemeine Darlehen:0 Rücklagen zum 1. Januar 2019: 5 Millionen. Ende 2019: 185 400 Euro. rz

Mit 2,72 Millionen Euro fließt ein ganz erheblicher Teil der Gemeindegelder in die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde; lediglich 1,21 Millionen davon erhält die Gemeinde in Form von staatlichen Fördermitteln wieder zurück. Unterm Strich bleiben 164 000 Euro, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können, immerhin genug, um den gesetzlichen Anforderungen für einen ausgeglichenen Haushalt zu genügen.

Im Investitionshaushalt stellt der geplante Erweiterungsbau der Heinrich-Loder-Sporthalle den wichtigsten Posten mit Ausgaben von insgesamt rund 2,6 Millionen Euro dar. Die Maßnahme, von der 2019 voraussichtlich 1,6 Millionen anfallen, muss ganz aus eigenen Haushaltsmitteln finanziert werden, da der Anbau für den Schulsport nicht nötig wäre und somit auch keine Fördermittel fließen werden. Teuer wird auch der Abwasseranschluss des Gemeindeteils Arnbach an die Kläranlage in Markt Indersdorf, der insgesamt rund 2,57 Millionen kosten wird. Indersdorf beteiligt sich daran mit einem Anteil von 760 000 Euro. Schwabhausen muss seinen eigenen Anteil zunächst aus dem Haushalt finanzieren und hierfür einen Kredit von 1,81 Millionen Euro aufnehmen, der dann über Gebühreneinnahmen wieder abbezahlt werden kann. Auf 725 000 Euro summieren sich die Ansätze für Ausbau und Unterhalt von Gemeindestraßen; fast die Hälfte hiervon ist für den Ausbau der Eichenstraße in Rumeltshausen vorgesehen. 413 000 Euro sind für die Ausstattung des gemeindlichen Bauhofs, darunter einen neuen Lkw, veranschlagt, 462 000 Euro für den weiteren Austausch der in die Jahre gekommenen Wasserleitungen im Gemeindebereich. 100 000 Euro will Schwabhausen in die Neuausstattung des Skaterplatzes investieren. Durch sparsames Wirtschaften in der Vergangenheit konnte die Kommune ihre allgemeinen Schulden auf Null setzen. Auf 4,62 Millionen Euro allerdings steigen die zweckgebundenen Kredite im Bereich der Abwasserentsorgung.

Zu verschiedenen Themen gab es in der Ausschusssitzung Nachfragen oder auch Kritik. So vermisst Florian Scherf (CSU) einen Ansatz für sozialen Wohnungsbau in der Finanzplanung für die nächsten Jahre und kritisiert, dass fast alle Rücklagen 2019 aufgebraucht werden. Wolfgang Hörl (Bürgerblock Arnbach) erscheint der Ansatz für den Skaterplatz sehr hoch - er hätte lieber mit zunächst nur einzelnen Modulen begonnen. Dieter Blimmel (CSU) schlug vor, die Sporthalle parallel zum Anbau zu sanieren, was Baumgartner allerdings für nicht machbar hält. Zuletzt einigte man sich einstimmig darauf, den Haushaltsentwurf mit nur noch kleinen Änderungen dem Gemeinderatsplenum zur Annahme zu empfehlen.