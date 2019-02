21. Februar 2019, 21:37 Uhr Haushalt Röhrmoos Mehr Investitionen, weniger Rücklagen

Die Mitglieder des Röhrmooser Gemeinderates haben einstimmig den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Das Gesamtvolumen steigt mit 15,1 Millionen Euro auf einen neuen Höchststand, bewegt sich aber ungefähr auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Der Vermögenshaushalt umfasst 2,9 Millionen Euro. Im Jahr 2019 will die Gemeinde in verschiedenen Bereichen investieren: Etwa braucht die Feuerwehr Biberbach ein neues Einsatzfahrzeug. Außerdem sind 450 000 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Lampen eingeplant. Daneben stehen der Bau von Urnenstelen auf dem Friedhof sowie einige Maßnahmen im Straßen- und Abwasserbereich an.

Der größte Ausgabenposten im Haushalt ist die Kreisumlage. 2019 muss Röhrmoos fast 3,2 Millionen Euro an den Landkreis abführen. Das hänge mit zusätzlichen Aufgaben des Landkreises zusammen wie den Bau von zwei neuen Gymnasien, sagte Bürgermeister Dieter Kugler (CSU). Die Kommune kann sich die Ausgaben leisten, indem sie mehr als eine Million ihrer Ersparnisse aufbraucht. Die Rücklage schrumpft von 2,5 Millionen auf 1,5 Millionen Euro. Auch rechnet die Gemeinde mit 890 000 Euro an Gewerbesteuereinnahmen. Dafür sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung im laufenden Jahr von 340 auf 319 Euro pro Einwohner.