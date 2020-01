Erweiterung der Schule, neues Feuerwehrhaus und Kindergarten: Aktuell beschäftigen die Gemeinde Petershausen einige große Investitionen, die auch den Etat 2020 maßgeblich prägen. "Der Haushalt ist eine logische Konsequenz der Entscheidungen, die der Gemeinderat getroffen hat", sagte Bürgermeister Marcel Fath (Freie Wähler) jetzt in der Haushaltssitzung des Gemeinderats. Zumal Petershausen wie die meisten anderen Gemeinden mehr Geld einplanen muss für Kinderbetreuung, Personal und Kreisumlage. "Diese Kosten sind größtenteils unabwendbar." Umso erfreulicher, dass sich angesichts hoher Investitionen die Einnahmen nicht nur aus der Einkommensteuer der Bürger, sondern auch aus der Gewerbesteuer der ortsansässigen Betriebe "erfreulich entwickeln", wie Fath sagte. Dennoch lassen sich die Großprojekte natürlich nicht aus dem laufenden Etat finanzieren. Die Schulden steigen deshalb bis Ende des Jahres auf 19,6 Millionen Euro und werden laut Finanzplanung von Kämmerer Daniel Stadelmann 2021 mit 27,6 Millionen Euro einen Zenit erreichen, um laut Plan bis 2023 wieder auf 20 Millionen zurückzugehen.

Eine Entwicklung, die einige Gemeinderäte dennoch mit Sorge beobachten. Zwar präge den Etat "vernünftige Zuversicht" angesichts der guten Wirtschaftslage im Land. Dennoch berge der hohe Schuldenstand "erhebliche Risiken", sagte Bernhard Franke (SPD). Optimistischer ist Ernst Nold, der betonte, Kämmerer Stadelmann habe den Haushalt "gut im Griff." Das Zahlenwerk wurde vom Gremium schließlich mehrheitlich verabschiedet. Wie bereits im Vorjahr stimmte die CSU-Fraktion geschlossen mit Nein.

Detailansicht öffnen Die 230.000 Euro für die Fassadensanierung der denkmalgeschützten Frauenkirche Kollbach sind vorerst aus dem Petershausener Etat gestrichen. (Foto: Toni Heigl)

Noch bevor sich die Gemeinderäte dem Haushalt mit einem Volumen von 22 Millionen Euro zuwandten, wurde intensiv um einen Ausgabeposten gerungen. Im Fokus stand ein Betrag von 230 000 Euro, der für die Fassadensanierung der denkmalgeschützten Frauenkirche in Kollbach eingeplant werden sollte. Das Gotteshaus gehört der Gemeinde, die damit für den Erhalt des Baudenkmals zuständig ist. Schon seit 2016 flossen 330 000 Euro in die Erhaltung der Bausubstanz, die arg heruntergekommen war. Schädlinge wurden bekämpft, feuchte Wände trockengelegt, Dach und Turm saniert.

Jetzt sollte noch die Fassade renoviert werden. Doch weiteres Geld in die Kirche stecken wollen SPD und Freie Wähler erst, wenn die künftige Nutzung klar geregelt ist. Aktuell ist Hausherr im gemeindeeigenen Gebäude nach Kirchenrecht nämlich Pfarrer Peter Dietz, der über Veranstaltungen entscheidet. Der Umstand, dass die Gemeinde zahlt, aber die Kirche bestimmt, sorgt von jeher für Diskussionen in Petershausen. Vor weiteren Investitionen müsse sichergestellt werden, "dass die Gemeinde allein die Nutzung vergeben kann", betonte Gemeinderat Franke (SPD). Zumal die Kirche sich nicht mit einem Cent an der Sanierung beteilige. Auch wäre es einfacher zu entscheiden, wenn ein Bericht des Architekten vorläge, welche Maßnahmen insgesamt noch anstehen, ergänzte Wolfgang Stadler (SPD).

Detailansicht öffnen Bürgermeister Marcel Fath sieht in dem beschlossenen Haushalt eine "logische Konsequenz". (Foto: Toni Heigl)

Die Außenfassade sei beschädigt, müsse dringend gemacht werden, hielt Josef Gerer (CSU) entgegen, der dem Freundeskreis Frauenkirche vorsteht. Zudem habe Fassadensanierung nichts mit der künftigen Nutzung zu tun, sagte Gerhard Weber (CSU). Tatsächlich sei die Renovierung der Außenwände zum Substanzerhalt nicht nötig, erläuterte Bürgermeister Fath (FW). Sinnvoll sei die Maßnahme aber trotzdem zum jetzigen Zeitpunkt, weil bei zu langem Aufschub ein Farbunterschied zwischen Turm und Kirchenschiff dauerhaft erkennbar sein werde. Dennoch votierte eine Mehrheit von Freien Wählern und SPD dafür, den Posten aus dem Etat zu streichen. Wenn der Bericht des Architekten vorliegt, könne immer noch ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden, so der Tenor. CSU, Andrea Stang und Bürgermeister Fath (beide FW) hatten für die sofortige Sanierung gestimmt.

Zum Gesamtetat, der ausgiebig im Haushaltsausschuss des Gemeinderats in nicht-öffentlicher Sitzung vorberaten war, gab es dann keine Debatte mehr. Mit 22 Millionen Euro liegt das Zahlenwerk knapp unter dem Vorjahreswert. Das liegt daran, dass die im Vermögenshaushalt notierten Ausgaben für Investitionen ein wenig niedriger ausgefallen sind. Dagegen wächst der Verwaltungshaushalt, der die laufenden Kosten widerspiegelt, auch 2020 weiter an. Das ist kein Wunder, denn die Ausgaben steigen. Die Kreisumlage als größter Ausgabenposten beträgt voraussichtlich 3,7 Millionen Euro. Zwar hat der Landkreis noch keinen Etat beschlossen, doch Kämmerer Stadelmann rechnet mit der bereits angekündigten Steigerung des Satzes auf 48 Prozent. 2,2 Millionen Euro zahlt Petershausen für die Betreuung von 506 Kindern in Krippe, Kindergarten, Hort und Mittagsbetreuung. Da nur ein Teil dieses Betrags wieder über Zuschüsse hereinkommt, bleibt der Gemeinde ein Defizit von 880 000 Euro. Steigen werden auch die Personalkosten, das liegt vor allem an der neuen Petershausen-Zulage, die analog der übrigen Kreisgemeinden von 2020 an bezahlt wird. Angesichts wachsender Ausgaben ist es erfreulich, dass auch die Einnahmen aus Einkommen- und Gewerbesteuer sprudeln. So bleiben 1,3 Millionen Euro Überschuss, die für Investition in den Vermögenshaushalt fließen können. Das reicht natürlich nicht für die anstehenden Projekte, die den Vermögenshaushalt auf 9,6 Millionen Euro anwachsen lassen. Um alles zu bezahlen, werden Kredite in Höhe von vier Millionen Euro aufgenommen, 2,8 Millionen Euro spülen Verkäufe von Grundstücken in die Kasse.

Etat in Zahlen Gesamtvolumen 22 Mio. Euro (Vorjahr: 23,2), davon Verwaltungshaushalt (laufende Ausgaben): 12,4 Mio. Euro, Vermögenshaushalt (Investitionen): 9,6 Mio. Euro Wichtigste Einnahmen Einkommensteuer 5,8 Mio. Euro, Gewerbesteuer 2,5 Mio. Euro Größte Ausgaben Kreisumlage 3,7 Mio. Euro, Kinderbetreuung 2,2 Mio. Euro, Personal 1,9 Mio. Euro Investitionen Ankauf von Grundstücken 1,4 Mio. Euro, Hochbau 4,3 Mio. Euro (Erweiterung Grundschule, Planung Feuerwehrhaus und Kindergarten) Tiefbau 2,6 Millionen (Erschließung für Feuerwehrareal, Kinderhaus, Baugebiete Asbach und Kollbach, Neubau Glonnbrücke). Schulden zum Jahresende: 19,6 Mio. Euro (Vorjahr: 15,2). pes

Trotz steigender Schulden sieht Kämmerer Stadelmann die Lage entspannt. Alle Vorhaben dienten der Daseinsvorsorge der Bürger, zudem seien Kredite zu sehr günstigen Konditionen zu bekommen. Auch verfüge die Gemeinde "noch über viel Grund und Boden, Gewerbe- wie Wohnbauflächen, die verwertet werden können". Alles mit dem Ziel, "die Lebensqualität der Bürger zu steigern".