3. April 2019, 22:14 Uhr Haushalt Kostspielige Großprojekte

Die umfangreichen Bauvorhaben in Petershausen lassen die Schulden der Gemeinde steigen. In einer hitzigen Debatte kritisiert die CSU die massiven Investitionen

Von Petra Schafflik, Petershausen

Die Erweiterung der Schule, ein neues Feuerwehrhaus, der Neubau für den Kindergarten Sankt Laurentius - in Petershausen stehen umfangreiche Bauvorhaben an, die viel Geld kosten. Das spiegelt sich auch im Etat für 2019 wider. "Dieser Haushalt ist geprägt von Investitionen, die seit Jahren vorbereitet wurden", sagte Bürgermeister Marcel Fath (FW) in der Haushaltssitzung des Gemeinderats. Da sich Großprojekte nicht aus dem laufenden Etat finanzieren lassen, wächst der Schuldenstand der Gemeinde zum Jahresende auf 18 Millionen Euro. Das Defizit soll 2020 dann auf 24,5 Millionen Euro steigen, bevor es mit dem Verkauf von Bauland sukzessive getilgt wird. Dieses Vorgehen unterstützt die Mehrheit der Gemeinderäte, massiver Widerspruch kam jedoch von der CSU. "Diese Verschuldung ist zu viel", kritisierte Gerhard Weber (CSU). "Gefährlich" nannte Günter Fuchs (CSU) die Strategie der Tilgung über Grundverkauf. Dennoch wurde das Zahlenwerk von Kämmerer Daniel Stadelmann vom Gemeinderat mehrheitlich gebilligt, die vier anwesenden CSU-Räte votierten geschlossen dagegen.

Kontroverse Debatten prägten diese Haushaltssitzung. Dabei zeichneten die von Kämmerer Stadelmann präsentierten Daten ein solides Bild: Der Verwaltungshaushalt, aus dem die laufenden Ausgaben finanziert werden, steigt auf 12,2 Millionen Euro und speist sich aus weiterhin sprudelnden Steuereinnahmen. Aus dem laufenden Geschäft werden 1,2 Millionen Euro übrig bleiben, die in den Verwaltungshaushalt für Investitionen fließen. Das reicht nicht für die umfangreichen Projekte, der Investitionsetat beträgt insgesamt elf Millionen Euro. Diese Summe wird neben dem Griff in die Rücklagen auch eine Kreditaufnahme über acht Millionen Euro notwendig machen. Getilgt werden sollen die Schulden dann später über den Verkauf von Grundstücken, die an verschiedenen Stellen im Ort, unter anderem auch im Baugebiet Rosenstraße, mit der Gemeinde Petershausen als Miteigentümer neu entwickelt werden.

Bezeichnet den Gemeindehaushalt als "solide": Der Peterhausener Bürgermeister Marcel Fath (FW). (Foto: Toni Heigl)

Genau diese Strategie griffen die Christsozialen massiv an. "Das ist nicht ungefährlich", monierte Günter Fuchs (CSU), der selbst bis 2014 Rathauschef in Petershausen war. Sollten die Verkäufe nicht wie geplant machbar sein, verschlechtere sich die Schuldenlage rasch. "Schon ein kleiner Wirtschaftseinbruch oder eine Zinserhöhung und wir sind nicht mehr Herr über unsere Finanzen." Fuchs erinnerte an die Jahre um die Jahrtausendwende, als Petershausen mit deutlich weniger Schulden kurz vor der Zwangsverwaltung stand. Noch aus einem anderen Grund sieht Fuchs die geplanten Grundverkäufe kritisch. Die Gemeinde sei dann gezwungen, "jeden Cent rauszuholen", sie werde als Preistreiber auftreten, müsse sozialen Wohnungsbau und Projekte mit moderaten Mieten aufschieben - so die Bedenken von Fuchs.

Den Vorwurf, zu locker in die Schulden zu gehen, "weise ich aufs Schärfste zurück", entgegnete Bürgermeister Fath. Angepackt würden aktuell Pflichtaufgaben, die auch CSU-Gemeinderat Fuchs zu seiner Zeit als Bürgermeister realisiert hätte, wenn es damals möglich gewesen wäre, hielt Fath seinem Amtsvorgänger vor. "Dann wäre damals auch die Verschuldung nach oben gegangen." Tatsächlich sei der Haushalt solide, die Gemeinde könnten alle geplanten Projekte finanzieren, "also tun wir es auch." Doch Fuchs beharrte auf seinem Standpunkt. Die Gemeinde solle "nicht alles auf einmal machen, koste es, was es wolle."

Die Zahlen Das Gesamtvolumen beträgt 23,2 Mio. Euro (Vorjahr: 25,3), davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 12,2 Mio. Euro und auf den Vermögenshaushalt elf Millionen Euro. Die wichtigste Einnahmen sind die Einkommensteuer mit 5,8 Millionen Euro und die Gewerbesteuer mit 2,2 Mio. Euro. Zu den größte Ausgaben zählen die Kreisumlage mit 3,5 Millionen Euro die Kinderbetreuung mit zwei Millionen Euro und das Personal mit 1,8 Millionen Euro- Die wichtigsten Investitionen: Ankauf von Grundstücken für 1,4 Millionen Euro, für Hochbau in Höhe von 5,5 Millionen (Erweiterung Grundschule, Planung Feuerwehrhaus, Neubau Kindergarten Sankt Laurentius, Sanierung Mehrzweckhalle), für Tiefbau 2,7 Millionen (Gewerbering, Freizeitanlage Glonninsel). Schulden zum Jahresende: 18,1 Millionen Euro. PES

Allerdings wies Wolfgang Stadler (SPD) darauf hin, dass schon Fuchs im damaligen Wahlkampf einen Investitionsstau von 15 Millionen Euro monierte hatte. Das Szenario der Zwangsverwaltung, an das Fuchs erinnerte, kann Kämmerer Stadelmann "nicht nachvollziehen". Dafür müssten die Zinsen das drei- bis vierfache Niveau erreichen. Natürlich könne jederzeit die Wirtschaft ein wenig schwächeln, "aber dass uns die Zinsen auffressen, kann ich mir nicht vorstellen." Der aktuell niedrige Zins sei auf lange Zeit festgeschrieben, in den gemeindlichen Grundstücken stecke "ein Millionenschatz." Die Strategie, Schulden mit Baulandausweisung zu bezahlen, hielt auch Weber für gefährlich. Mit der Baulandentwicklung entstehe ein Bevölkerungszuzug, der weitere Infrastruktur notwendig mache, Kosten erzeuge. Weber appellierte daran, insgesamt wirtschaftlicher und sparsamer zu denken.

Am Ende der Diskussion, die teilweise auch gehörig abschweifte und so auch zwei Anträge zur Geschäftsordnung beinhaltete, warb Bürgermeister Fath noch einmal um Unterstützung für seine Strategie. Der Rathauschef appellierte daran, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. "Wir haben richtig gute Chancen, alles so hinzubekommen." Wenn der Gemeinderat gut zusammenarbeite, "geht es schneller." Das sehen die Gemeinderäte von Freien Wählern und SPD genauso und stimmten dem Etat zu. Die CSU-Fraktion lehnte den Haushalt und auch den Finanzplan bis 2022 geschlossen ab.