25. Februar 2019, 22:06 Uhr Haushalt Karlsfeld saniert sich selbst

Die zweitgrößte Kommune des Landkreises muss heuer viel Geld ausgeben, um dringend notwendige Maßnahmen an Schulen, am Bauhof oder Rathaus finanzieren zu können. Der Schuldenberg wächst

Von Christiane Bracht, Karlsfeld

Das rasche Wachstum sprengt in Karlsfeld alle Kapazitäten. Egal ob Rathaus, Bauhof, Schulen oder Kinderbetreuung - überall muss die Gemeinde nachbessern. Und so stehen heuer neben dem Neubau der Grundschule an der Krenmoosstraße auch verschiedene Umbauten und Erweiterungen auf dem Plan. Die Kosten dafür sind mit rund 10,6 Millionen Euro enorm. Aus eigener Kraft ist das für die 22 000-Einwohner-Gemeinde nicht mehr zu stemmen. Fast alles wird mit Krediten finanziert werden müssen. Doch vieles ist einfach nicht mehr aufzuschieben, etwa der Umbau des Rathauses.

Dafür kann sich Karlsfeld über deutlich höhere Schlüsselzuweisungen als erwartet freuen. Mit 2,5 Millionen Euro hatte Kämmerer Alfred Giesinger bereits gerechnet, nun werden es 3,5 Millionen. "Das hilft uns", verkündete Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) sogleich zu Beginn der Haushaltsberatungen. Einziges Manko: Ein Teil davon wird in die Finanzkraft der Kommune eingerechnet und hat später eine höhere Kreisumlage zur Folge.

Rathaus

Die Gemeinde muss den Sitzungssaal von 24 auf 30 Plätze erweitern. (Foto: Niels P. Joergensen)

Nach der Kommunalwahl im kommenden Jahr werden nicht mehr nur 24 Gemeinderäte an den Sitzungen teilnehmen, sondern 30. Bis zur konstituierenden Sitzung muss also der Saal entsprechend umgerüstet sein: Das bedeutet mehr Stühle, größerer Tisch, eine andere Mikrofonanlage. Auch die Lüftungsanlage reicht dann nicht mehr. "Es ist schon jetzt nach einer gewissen Zeit keine gute Luft mehr, wenn alle im Saal sind", klagte Kolbe. 350 000 Euro wird der Umbau voraussichtlich verschlingen. Im März soll über die Einzelheiten diskutiert werden.

Auch das Rathaus selbst platzt aus allen Nähten. Nun sollen neue Büros entstehen, indem Wände eingezogen werden. (Foto: Niels. P. Jørgensen)

Mit den Einwohnern wächst auch die Verwaltung. Schon in den vergangenen Jahren ist ein Mitarbeiter nach dem anderen dazugekommen. Nun ist es eng geworden in den Büros. In den kleinen Sitzungssaal des Rathauses sollen nun Wände eingezogen werden, die Böden erneuert und geweißelt werden. Außerdem sind neue Möbel nötig. Das Brandschutzkonzept muss ebenfalls angepasst werden, wenn das Personalamt umzieht.

Modernisiert werden soll auch das Ratsstüberl im Keller, das mit seinen schweren Eichentischen und der Holzdecke recht dunkel und altbacken wirkt. Aber nicht nur die Optik ist entscheidend. Im Laufe der Zeit ist das Stüberl auch zu klein geworden für die etwa 60 Mitarbeiter im Haus, von denen viele laut Bürgermeister Kolbe von weit her sind. "Wir brauchen mehr Flexibilität", erklärte Kolbe und meinte damit, dass andere Tische gekauft werden müssen, die man leichter verschieben kann. "Wir stehen in starker Konkurrenz mit anderen Arbeitgebern, deshalb müssen wir was tun, um attraktiver zu sein", argumentierte er. Insgesamt werden die Neuerungen im Rathaus mit etwa 560 000 Euro zu Buche schlagen - zumindest soll so viel in den Haushalt 2019 eingeplant werden.

Bauhof

Der Bauhof stammt aus den Siebzigern. In die Waschhalle ist die Feuchtigkeit hineingekrochen. Deshalb müsse die Elektrik ausgetauscht werden, erklärte Alexander Reichl vom Hochbauamt. 15 000 Euro will die Gemeinde dafür investieren. "Wir müssen die Auflagen erfüllen", so Kolbe. Außerdem wird ein neuer Gefahrgutcontainer angeschafft, der 25 000 Euro kostet. Ursprünglich wollte man auch die Absauganlage und den Splittcontainer erneuern, sowie die inzwischen sehr beengte Schreinerei erweitern, doch das ist nun vorerst ad acta gelegt. Bei den Überlegungen, wie man den Bauhof vergrößern oder umbauen könnte, ist man überein gekommen, dass ein Neubau wohl die bessere Lösung sei. "Unser Bauhof ist für bis zu 15 000 Einwohner ausgelegt", erklärte Kolbe. Doch inzwischen habe Karlsfeld 7000 Einwohner mehr - Tendenz steigend. "Wir werden nun ein Gesamtkonzept erstellen", erklärte der Bürgermeister. Die Herausforderung des Projekts wird allerdings darin liegen, dass der Neubau während des laufenden Betriebs errichtet werden soll. Das geht abschnittsweise.

Grundschule

An der Grundschule in der Krenmoosstraße laufen schon die ersten Bauarbeiten. (Foto: Niels P. Joergensen)

Das größte Bauprojekt in diesem Jahr ist die Grundschule an der Krenmoosstraße. Seit September sind dort die vorbereitenden Erdarbeiten im Gange. In einer Woche, am 28. Februar, wird dort mit dem Rohbau begonnen. Zehn Millionen Euro sind dafür im diesjährigen Haushalt eingeplant. Insgesamt sind dafür jedoch 34 Millionen Euro veranschlagt. Erste Zweifel, ob die Summe reichen wird, machen sich jetzt schon im Rathaus breit. "Wir können nur die Daumen drücken", sagte Kolbe. Das Problem ist, dass die Baukosten in den vergangenen vier, fünf Jahren sehr gestiegen sind. Die Ausschreibung der größten Gewerke wird jedoch erst im Sommer sein, so dass man bis dahin gespannt sein darf.

Mittelschule

Auch dieMittelschule wächst stetig, deshalb will man nächstes Jahr umbauen. (Foto: Niels P. Joergensen)

Während anderswo die Mittelschulen immer weniger Schüler haben, wächst die in Karlsfeld stetig. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde schon sehr viel Geld in die energetisch Sanierung des Gebäudes gesteckt, auch schon mal einen Innenhof überdacht, um mehr Platz für die Jugendlichen zu schaffen. Heuer sind noch einige Restarbeiten innen zu erledigen, vor allem an der Turnhalle. "Volleyball kann man fast nicht mehr spielen. Es gibt bereits Schiedsrichter, die sich weigern, dort Spiele zu leiten", berichtete Reichl vom Hochbauamt. Das undichte Dach allerdings muss noch bis zum nächsten Jahr warten, bis es repariert werden kann, denn einerseits sind die Kosten mit 100 000 Euro hoch, andererseits wird die Halle dringend für den Sport benötigt. Erst wenn die neue Dreifachturnhalle gebaut ist, wird man das Problem angehen können.

Insgesamt werden heuer etwa 80 000 Euro in die Schule investiert. Darin enthalten ist übrigens auch der von vielen bemängelte kaputte Zaun an der Bajuwarenstraße. 2020, wenn die Grundschüler aus dem Erdgeschoss der Mittelschule ausgezogen sind, wird dort saniert. Heuer will man bereits ein Konzept erstellen. Denn alle Fremdnutzungen sollen die Schule dann verlassen, damit die Einrichtung genug Platz hat. Außerdem wird überlegt, eine zweite Schulküche einzurichten, denn die Zahl der Ganztagsschüler wächst stetig.

Kinderbetreuung

Wie viele Kinder von Herbst an in Tagesstätten betreut werden müssen, ist noch unklar. Doch angesichts der Erfahrungen der vergangenen Jahre, in denen immer zu wenig Plätze da waren und die Eltern dann Sturm gelaufen sind, will die Gemeinde heuer prüfen, ob der Caritas Kindergarten "Arche Noah" eventuell um ein oder zwei Gruppen erweitert werden kann. "2014 war das schon mal im Gespräch", erinnerte Bauamtsleiter Günter Endres. Darüber sollen auch Gespräche mit dem Träger der Einrichtung geführt werden. Bernd Wanka (CSU) gab zu bedenken, dass schon jetzt nicht genügend Personal für alle Gruppen da sei und deshalb einige geschlossen werden mussten.