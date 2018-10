23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Haushalt 600 000 Euro mehr in Haimhausens Kasse

Einstimmig hat der Haimhausener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die vorläufige Jahresrechnung 2017 genehmigt. Bürgermeister Peter Felbermeier bescheinigte der Gemeinde "sehr gut gewirtschaftet" zu haben. Besonders hob er dabei die Mittel hervor, die vom Vermögenshaushalt in die allgemeine Rücklage gehen. Angesetzt waren ursprünglich 400 000 Euro. Geworden sind es nun aber rund 1,029 Millionen Euro. Das Plus in Höhe von rund 600 000 Euro sei auch zustande gekommen, weil "diverse kommunale Maßnahmen" nicht durchgeführt werden konnten. In diesem Zusammenhang sagte Felbermeier, dass in Haimhausen die Zeiten vermutlich vorbei seien, in der man einen Haushalt unter zehn Millionen Euro vorlegen konnte. Das Volumen des Haimhausener Haushalts beträgt aktuell 10,719 Millionen Euro.