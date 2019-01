29. Januar 2019, 22:02 Uhr Hauptversammlung Neuwahlen des CSU-Ortsverbands

Der CSU Ortsverband Dachau lädt seine Mitglieder zur turnusgemäßen Hauptversammlung mit Neuwahlen des Vorstands ein. Die Versammlung findet am Donnerstag, 7. Februar, 19.30 Uhr, in der Veranda des Altstadthotels Zieglerbräu statt. Ihr Kommen haben Landtagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath sowie die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler bereits zugesagt. Neben den Neuwahlen des Ortsvorstands stehen die Rechenschaftsberichte des Ortsvorsitzenden Tobias Stephan, des Kassiers Michael Englmann und des Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Florian Schiller, an. Neben Mitgliedern sind auch interessierte Gäste willkommen.