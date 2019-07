12. Juli 2019, 21:26 Uhr Hanielsches Theaterstadl Blut geleckt

Man weiß nicht so genau, sind das nun Schauspieler oder echte Vampire, die hinter der Bühne stehen?

Der "Haimhauser Ball der Vampire" begeistert das Publikum

Die Produktion "Haimhauser Ball der Vampire" war ein überaus gelungenes Theaterspektakel des Haimhausener Kulturkreises. Genau richtig für die Sommertage, prickelnd, anregend, fetzig, begeisternd. Dramaturg Carsten Golbeck und Regisseur Philipp Jescheck und den Verantwortlichen des Kulturkreises gelang die ansprechende Melange aus Text, Musik, Tanz und Entertainment, sie hatten mit Gespür für die jeweilige Rolle die passenden Darstellerinnen und Darsteller ausgesucht. So konnten die sechs Abende mit enthusiastischen Besuchern, der eine oder andere war sogar aus Österreich angereist, im Haniel'schen Theaterstadl über die Bühne gehen. Ohne mehrere Zugaben endete keine Aufführung.

Autor Carsten Golbeck, der schon den "Haimhauser Sommernachtstraum" für den Kulturkreis umgeschrieben hatte, landete mit dieser Komödie der im Schloss lebenden Vampire wieder einen Coup - großartig inszeniert vom überaus kreativen Regisseur Philipp Beschenk.

Dessen Ideen setzte das Ensemble des Kulturkreises, verstärkt durch neue Laiendarsteller, mit sehr beeindruckendem Engagement um. Der "Vampir-Chor", im "Normalzustand" der Chor Stimmbruch, stimmgewaltig, auch hier unter der Leitung von Marja-Leena Vario, die Münchner Kultband Dr. Will & The Wizards sowie die "Vampir-Bläser" der Haimhauser Dorfmusi k sorgten für den richtigen Sound und heizten die Stimmung im Stadl mächtig an.

Zu diesem Erfolg beigetragen haben auch die weit mehr als 100 "guten Geister", die hinter den Kulissen wirkten und werkelten: Bühnenbau-Team, Requisite, Maske, Frisuren, Catering sowie die Licht- und Tontechniker Martin Werhahn und Christian Schneider.

Das "Happy-End" der ob ihrer Armut frustrierten Dorfbewohner und der wieder erwachten Vampire endete mit der gemeinsamen Entscheidung "Wir bauen uns ein neues Schloss". - Wo? - Natürlich in Haimhausen.