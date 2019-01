24. Januar 2019, 22:09 Uhr Hallenturnier Fußballer spielen Dachauer Landcup aus

In der Josef-Wallner-Halle in Vierkirchen findet wieder das große Fußballhallenturnier um den Dachauer Landcup statt. Erstmals sind am Sonntag, 27. Januar, von 13 Uhr an auch die höherklassigen Vereine ASV Dachau und SpVgg Kammerberg sowie der SC Inhauser Moos mit dabei. "Unser Turnier ist etabliert und inzwischen ein Zuschauermagnet", sagen die Organisatoren. Es wird bereits zum vierten Mal vom SCV veranstaltet.

Zehn Mannschaften kämpfen in zwei Gruppen um den begehrten Wanderpokal und die diversen Geld- und Sachpreise. Die Spieldauer beträgt zwölf Minuten, für die Wertung entscheiden Punkte, direkter Vergleich, Tordifferenz und Anzahl der Tore. Die zwei Erstplatzierten der beiden Gruppen spielen gegen die jeweils Zweitplatzierten der anderen Gruppen um den Einzug ins Finale. Sepp Holzer, Fußballabteilungsleiter des SC Vierkirchen, sagt: "Die neu hinzugekommenen Mannschaften sind natürlich dem engeren Favoritenkreis zuzuordnen. Aber auch der letztjährige Titelgewinner TSV Arnbach ist nicht zu unterschätzen." Und natürlich wollen auch die gastgebenden Vierkirchner eine gute Platzierung erreichen. Für alle Teams und Fans bereitet der Turnierveranstalter reichliche Essen und Trinken vor.

In der Gruppe A starten die SpVgg Röhrmoos, SpVgg Kammerberg, SC Inhauser Moos, TSV Arnbach und der ASV Dachau. In der Gruppe B spielen der SC Vierkirchen, SV Weichs, TSV Indersdorf, SV Niederroth und der SV Petershausen um den Einzug in die Endspiele.