9. Januar 2019, 21:52 Uhr Haimhauser Kulturkreis Von Rock bis Rokoko

Mit aufwendigen Theaterproduktionen, opulenten Mottofesten im Schlosspark sowie einer eigenen Kneipe bringt der Haimhauser Kulturkreis seit 35 Jahren Kreativität, Leben und Kunst in den Ort

Von Renate Zauscher und Christiane Bracht, Haimhausen

Seit nunmehr 35 Jahren gibt es in Haimhausen eine außerordentlich lebhafte Kunst- und Kulturszene. Zu verdanken hat das die Gemeinde ganz maßgeblich dem sehr aktiven, ehrenamtlich organisierten Haimhauser Kulturkreis. Seit 1984 bietet er ein breites Spektrum kultureller Veranstaltungen an, das von der Theater- und Opernfahrt über Lesungen und Kabarett bis zu großen Musikevents reicht. Das Jubiläum des Vereins wird heuer das ganze Jahr über mit einem höchst abwechslungsreichen Programm gefeiert. Start ist am kommenden Samstag mit einem Neujahrskonzert der Extraklasse: Das Westböhmische Symphonieorchester aus dem tschechischen Marienbad wird dabei ebenso mitwirken wie mehrere Gesangssolisten, unter ihnen auch die Vorsitzende des Kulturkreises, Marja-Leena Varpio, sowie der Haimhausener Chor "Stimmbruch".

Angefangen hat 1984 alles mit einer Theateraufführung auf dem Haimhauser Rathausplatz. Ein Freundeskreis um Hans Schindlböck hatte die Idee, ein Stück rund um die Figur des "kleinen Prinzen" von Antoine de Saint-Exupéry aufzuführen. Und weil die Vergabe eines gemeindlichen Zuschusses für das Projekt einen Vereinsstatus voraussetzte, entschied man sich im Herbst 1984 für die offizielle Gründung des Kulturkreises. Hans Schindlböck wurde Vorsitzender des Vereins, den er über die nächsten zwanzig Jahre leitete, und aus zunächst dreißig Mitgliedern sind bis heute rund 400 geworden.

Programm im Jubiläumsjahr Das Neujahrskonzert am kommenden Samstag, 12. Januar, bildet den Auftakt für ein breites Jubiläumsprogramm. Für den Sommer ist ein weiteres musikalisches Großprojekt mit Rock und Pop der 1970er und 1980er Jahre geplant. Viele Haimhauser werden wie bei den vorangegangen Events dieser Art mitwirken, auch die Band "Dr. Will & the Wizards". Premiere ist am 28. Juni, fünf weitere Vorstellungen folgen. Bereits im Februar gibt es eine "Dialektwoche" mit einer Lesung von Johann Rottmeir (2. Februar), mit der Folk-Rock-Band Schariwari (9. Februar) und der Band Pitu Pati (16. Februar), bei der die BR-Moderatorin Traudi Siferlinger als Geigerin mitwirkt. Ein Poetry Slam findet am 23. Februar statt. Geplant sind außerdem ein Auftritt des Kabarettisten Mathias Tretter (3. April), ein Opernbesuch in München (2. Mai) sowie ein Konzert des finnischen Quartetts Tuija Komi am 25. Mai sowie ein Auftritt der Band "Hounds of Winter", bei der Christoph Haniel am Keyboard mitwirkt. Auch die Geschichte Dachaus als Ort des Nazi-Terrors wird bei einem Rundgang über das Gelände der KZ-Gedenkstätte am 17. März thematisiert. All das ist nur möglich, weil die Gemeinde die Arbeit des Kulturkreises finanziell unterstützt und ein großes Publikum das breitgefächerte Angebot nutzt. Und natürlich auch, weil es so viele aktive Mitglieder gibt. "Ohne diese Helfer könnten wir das alles nicht leisten", sagt Varpio. Zudem habe sich der Kulturkreis über die Jahre auch als begehrter, von vielen Agenturen angefragter Veranstalter etabliert. Über das Programm für 2019 kann man sich auf der Webseite des Kulturkreises unter www.Haimhauser-kulturkreis.de informieren und dort auch Karten bestellen. Für das Neujahrskonzert gibt es noch einige Restkarten zu 25 Euro. rz

An Ideen, was man in Haimhausen umsetzen wollte und will, hat es bis heute nie gefehlt. Eine der Ideengeber waren von Anfang an Marja-Leena Varpio, Opernsängerin und Gesangspädagogin, die heute den Verein zusammen mit ihren Stellvertretern Jonny Weismüller und Andreas Schiebel, mit Uli Metzger und Anneliese Ungnadner als Schriftführer und mit Christine Rosenheimer als Kassierin leitet.

Das Besondere und zugleich Herausragende am Haimhauser Kulturkreis sind seine aufwendigen Theaterproduktionen, bei denen jedes Mal um die 100 Leute aus dem Ort mitmachen, sei es auf der Bühne oder dahinter oder auch beim Catering. Von der Inszenierung selbst bis zum Bühnenbild ist alles liebevoll gemacht - man könnte sagen, es sind Gesamtkunstwerke. Das erste große Theaterstück dieser Art hat der Kulturkreis 1993 aufgeführt. Es war "Der Jedermann" von Felix Mitterer. Nicht jedes Jahr, aber mit unterschiedlich großem Abstand wurden seither immer wieder Theaterstücke aufgeführt. Insgesamt waren es zwölf, bei denen jedes Mal das ganze Dorf Kopf stand, zuletzt (2015) ein an das Shakespearesche Vorbild angelehnte Theaterstück "Ein Sommernachtstraum". Vor nunmehr zehn Jahren brachte man eine "Bayerische Horrorshow" auf die Bühne, die an das Original der "Rocky Horror Picture Show" angelehnt war; ein anderes Projekt bestand aus einer Aufführung der Komischen Oper "Pariser Leben" von Jacques Offenbach. Alle Vorlagen, erzählt Jonny Weismüller, würden jeweils "auf Haimhausen zugeschnitten", was den Reiz der Stücke für das Publikum natürlich noch erhöht. Unvergessen sind auch die rauschenden Mottofeste des Kulturkreises im Schlosspark. Anneliese Ungnadner schwärmt förmlich, wenn sie daran erinnert wird. Das erste war 2011 anlässlich des Geburtstags von Gräfin Viktorine von Buttler, einer Nachfahrin der früheren Schlossherren. Damals kamen die Gäste in Biedermeierkostümen. Es wurde ein Theaterstück aufgeführt, das die Historie erzählt. Später gab es auch ein opulentes Rokokofest mit Tanz und Musik. 2017 schließlich tauchte der Kulturkreis den Schlosspark in Venezianisches Ambiente und Marja-Leena Varpio sang eine Oper in lauer Sommernacht.

Die großen Erfolge der Kulturkreisproduktionen haben aber nicht nur mit dem Ideenreichtum und der Tatkraft des Vorstands zu tun, sondern auch damit, dass hinter ihm ein großes Team steht, das in verschiedenen Bereichen Aufgaben übernimmt. So gibt es etwa den Arbeitskreis Ortsgeschichte, dem vor kurzem erst eine wichtige Entdeckung auf dem Gelände der ehemaligen Haimhauser Schlossanlage gelungen ist: Ein Teil der Grundmauern des früheren Wasserschlosses sind noch vorhanden.

Kulturreferent Josef Heigl ist für Planung und Durchführung von Kulturfahrten zuständig, die Künstlerin Mette Therbild für den Bereich der bildenden Kunst - um nur einige der vielen aktiven Mitarbeiter zu nennen. Wichtige Impulse für die Programmgestaltung kommen auch von Sebastian Feldhofer, der als Verwaltungsdirektor des Volkstheaters München immer wieder Kontakte zu Künstlern knüpfen kann.

Seit einigen Jahren gibt es auch die Kulturkneipe mitten in Haimhausen. Einmal im Monat werden hier an einem "Runden Tisch" Ideen ausgetauscht und die Programmgestaltung besprochen. Die Kneipe wird von Ehrenamtlichen bewirtschaftet, die sich untereinander abwechseln. Geöffnet ist sie jeweils mittwochs, samstags und jeden ersten Freitag im Monat von 19.30 Uhr bis Mitternacht. Jeder kann hier gemütlich einkehren. "Wir wollen nach außen offen sein und miteinander ins Gespräch kommen", sagt Varpio.