6. Februar 2019, 21:52 Uhr Haimhauser Kulturkneipe Musik im Dialekt

An drei aufeinander folgenden Wochenenden im Februar präsentiert der Haimhauser Kulturkreis unter dem Begriff Dialektwochen bayrische Künstler. Am Samstag, 9. Februar, kommt die Band Schariwari, bereits seit 40 Jahren erfolgreich mit Folkrock-Songs unterwegs, in die Kulturkneipe. Günther Lohmeier, Rudi Baumann, Franz Meier-Dini und Stevie Moises erzählen in ihren Songs Geschichten und beschreiben Erlebnisse, für die sie inzwischen vielmals geehrt wurden. Beginn ist um 20 Uhr.