13. März 2019, 22:12 Uhr Haimhausen/Röhrmoos Zwei Auffahrunfälle mit vier Verletzten

Zu zwei Auffahrunfällen ist es Dienstag im Landkreis gekommen. In Haimhausen fuhr laut Polizei eine 33-jährige Echingerin mit ihrem Pkw auf der B 13 in Richtung Fahrenzhausen, als sie um 12.45 Uhr kurz vor Maisteig einen verkehrsbedingt abbremsenden Pkw zu spät bemerkte. Dessen 67-jährige Lenkerin aus Haimhausen und die Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen. Zwei Kinder, ein und zwei Jahre alt, im Wagen der 33-Jährigen wurden vorsorglich ins Klinikum München Schwabing gebracht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sind beide glücklicherweise wohlauf. An den Pkw entstand ein Schaden von insgesamt etwa 8000 Euro. Bei einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße 10 in Röhrmoos wurden ebenfalls zwei Frauen leicht verletzt. Eine 37-Jährige hatte an der Einmündung zur Sigmertshausener Straße einen wartenden Pkw, der von einer 36-jährigen Weichserin gelenkt wurde, übersehen. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Röhrmoos wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.