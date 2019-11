Es ist eine gute Nachricht für bauwillige junge Familien im Haimhauser Ortsteil Inhausen. Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung beschlossen, Bauland in Inhausen für überwiegend ortsansässige Familien auszuweisen. Städtebauliches Ziel ist es, das Gebiet, das im Außenbereich liegt, mit Einzel- und Doppelhäusern zu bebauen. Da in dem Baugebiet eine Wohnnutzung mit weniger als 10 000 Quadratmeter Grundfläche vorgesehen ist, ist ein beschleunigtes Verfahren nach Paragraf 13 b des Baugesetzbuches möglich. Das heißt: Bei dem Verfahren wird von der Umweltprüfung und dem Umweltbericht abgesehen. Darüber hinaus muss der Flächennutzungsplan nicht geändert, er muss lediglich an die neue Situation angepasst werden.