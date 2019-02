13. Februar 2019, 22:00 Uhr Haimhausen Weltmusik mit "Pitu Pati"

Hopfensamba, Mondlandler und Traumtänze aus brasilianischen Bars, französischen Bistros, Melodien aus Wiener Kaffeehäusern, aus Bulgarien, Ungarn und aus der Alpenregion: Pitu Pati ist seit mehr als 15 Jahren mit seiner Eine-Welt-Musik unterwegs. Im Rahmen seiner "Dialektwochen" präsentiert der Haimhauser Kulturkreis am Samstag, 16. Februar, Traudi Siferlinger, Willi Abele, Sylvester Denk, Andy Hermann, Stefan Telser, Vipo Maal und Roman Seehon in seiner Kulturkneipe. Die Besucher erwartet Weltmusik, deren Klangfarben unüberhörbar das Gemeinsame betonen. Eintritt 17 Euro. Karten gibt es in der Kulturkneipe Mittwoch und Samstag jeweils von 19.30 bis 24 Uhr und unter www.haimhauser-kulturkreis.de und an der Abendkasse.