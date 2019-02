28. Februar 2019, 21:56 Uhr Haimhausen Vorfahrt missachtet: zwei Schwerverletzte

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der B 13 schwer verletzt worden. Um 8.50 Uhr bog eine 40-jährige Fahrerin aus Allershausen mit ihrem Pkw von der Bundesstraße nach links in die Hauptstraße Richtung Haimhausen ab. Einem Polizeisprecher zufolge übersah die Frau dabei einen Richtung Unterschleißheim fahrenden Wagen. Die beiden Autos krachten ineinander. Die Unfallverursacherin und der 61-jährige Fahrer des anderen Pkws aus Jetzendorf wurden dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurden die beiden Unfallopfer in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von etwa 18 000 Euro. An der Unfallstelle regelte die Feuerwehr Haimhausen den Verkehr, sie reinigte mit einer Kehrmaschine die Fahrbahn. Die Bundesstraße musste wegen der Aufräumarbeiten an der Unfallstelle für ungefähr eine Stunde gesperrt werden.