Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Haimhausen sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Laut Polizei kam der Pkw eines 22-jährigen Mannes auf der Dorfstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonpfosten. Vermutlich, so die Polizei, fuhr der junge Mann viel zu schnell. Der Wagen brach nach rechts aus, kam von der Straße ab und schleuderte gegen einen Betonpfosten. An der Unfallstelle ist eine Geschwindigkeit von nur 30 Stundenkilometern erlaubt. Der Fahrer aus München und seine drei Mitfahrer erlitten Verletzungen. Einer, ein 19-jähriger Haimhausener, musste wegen seiner schweren Verletzungen ins Klinikum Freising gebracht werden. Der Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.