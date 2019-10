"Unfassbar". Die Nachricht verbreitete sich in Haimhausen wie ein Lauffeuer, und auch Sabine Hirner, der Schriftführerin des SV Haimhausen fehlen am Telefon die Worte. Theo Thönnissen, langjähriger Vorsitzender des Vereins, ist am Wochenende nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 84 Jahren verstorben. Thönnissen, der in Essen in Nordrhein Westfalen geboren wurde und vor mehr als 40 Jahren nach Haimhausen kam, fühlte sich hier nicht nur heimisch: im Herzen war er ein Haimhausener.

Bestürzung und Trauer über Thönnissens Tod herrschen auch bei der Überparteilichen Wählergemeinschaft (ÜWG) Haimhausen. Theo Thönnissen, engagierter Gegner der dritten Startbahn und bei jeder Demonstration dabei, gehörte seit 2008 dem Haimhausener Gemeinderat als Fraktionsvorsitzender der ÜWG an. Nach Jahren des Stillstandes war er maßgeblich am Wiedererstarken der ÜWG beteiligt und war einer der Mitbegründer der neuen ÜWG, die sich in Haimhausen 2007 formierte.

Im Gemeinderat engagierte sich Theo Thönnissen in verschiedenen Ausschüssen, vor allem aber im Sportausschuss. Trauer über den plötzlichen Tod von Theo Thönnissen herrscht auch in der Gemeindeverwaltung. Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU), der mit Thönnissen noch wenige Wochen vor dessen Tod zur Vorbereitung eines Chorkonzertes in Eggen war, bezeichnet Thönnissen als "väterlichen Freund". Weiterhin sagt er: "Theo war nicht nur ein erfolgreicher, souveräner Kollege, sondern auch immer sachlich."