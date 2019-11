Den Flair des US-amerikanischen Südens kann man bei Cajun- und Zydeco-Musik aus Louisiana am Samstag, 23. November, in der Haimhauser Kulturkneipe spüren. Unter dem Motto "The Spirit of New Orleans" tritt die deutsche Musikerin Anja Baldauf - sie avanciert zur leibhaftigen "Zydeco Annie" - zusammen mit den Swamp Cats, einer der besten Cajun- und Zydeco-Bands in Europa, auf. Die Songs handeln von der Traurigkeit des Abschiednehmens ebenso wie von purer Lebensfreude, sie tragen die ganz besondere Stimmung der Südstaaten in sich.

Das Konzert in der Kulturkneipe beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro.