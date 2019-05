2. Mai 2019, 21:56 Uhr Haimhausen Spatenstich für Geh- und Radweg

Es ist ein ungewöhnliches Straßenbauprojekt, für das jetzt in Haimhausen der Spatenstich erfolgt: Der Bau eines Geh- und Radweges entlang der Hauptstraße ortsauswärts bis zu B 13, einschließlich der dortigen Überquerungshilfe. Das Ungewöhnliche an diesem Projekt ist, dass die Gemeinde Haimhausen für die Bundesrepublik die Überquerungshilfe über die Bundesstraße B 13 zum dortigen Radweg gegen Kostenerstattung mitbauen wird. Der Spatenstich findet am 8. Mai, 12 Uhr, am nordöstlichen Ortsrand von Haimhausen, gegenüber der Abzweigung der Straße Am Pfanderling im Anschluss an die Kleingartenanlage, statt.