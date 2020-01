Prominenter geht kaum: Bundesinnenminister Horst Seehofer ist der Ehrengast und Festredner beim diesjährigen Neujahrsempfang der Haimhauser CSU. Der Neujahrsempfang in Haimhausen gilt als der inoffizielle Neujahrsempfang der Landkreis-CSU. Der Empfang steht in diesem Jahr unter dem Motto "Am Fluss des Lebens: Die Brücke der Begegnung heißt Miteinander". Die Veranstaltung findet am Samstag, 25. Januar, um 19 Uhr im Auditorium der Bavarian International School statt. Veranstaltet wird der Neujahrsempfang vom CSU Ortsverband Haimhausen, der Frauen Union, der Jungen Union und der Senioren Union.