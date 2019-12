Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Samstag am Maistaiger Berg ereignet. Polizeiangaben zufolge war eine 22-jährige Weichserin mit ihrem Pkw gegen 13.13 Uhr auf der Bundesstraße 13 unterwegs und wollte nach links in die Staatsstraße 2339 in Richtung Haimhausen einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den ihr entgegen kommenden Wagen eines 20-Jährigen aus Neufahrn. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Das abbiegende Auto prallte durch die Wucht des Zusammenstoßes noch gegen die Fahrerseite eines nachfolgenden Pkw mit einem 46-jährigen Kirchdorfer am Steuer. Die Unfallverursacherin musste schwer verletzt in das Dachauer Krankenhaus gebracht werden. Der Kirchdorfer kam mit leichten Blessuren davon. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 60 000 Euro.