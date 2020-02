Die afroamerikanischen Mathematikerinnen Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson arbeiten in den 1950er und 60er Jahren hinter den Schirmen bei der Nasa, die sich mit der Sowjetunion einen Wettlauf um die erste Rakete im All liefert. In den USA herrscht Rassentrennung und Geschlechtergleichheit existiert nicht. Doch diesen drei brillanten Frauen ist es zu verdanken, dass John Glenns Erdumrundung in einem Raumschiff im Jahr 1962 erfolgreich und sicher verläuft. Das Grüne Kino zeigt den Film "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" am Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr in der Kulturkreiskneipe Haimhausen. Der Eintritt ist frei.

