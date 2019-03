24. März 2019, 21:55 Uhr Haimhausen Rollende Bürgerversammlung

Eine rollende Bürgerversammlung bietet die Gemeinde Haimhausen Seniorinnen und Senioren an. Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU) will älteren Menschen, die nicht mehr so mobil sind, die Gelegenheit geben, sich über kommunale Einrichtungen, laufende und geplante Projekte zu informieren. Aktuell, so Felbermeier, gebe es zahlreiche spannende Entwicklungen wie die geplante Ansiedlung eines Verbrauchermarktes oder Kreuzungsveränderung am Maisteig. Geplant ist auch ein Besuch des Fair-Handelshauses. Im Anschluss haben die Teilnehmer Gelegenheit, in gemütlicher Runde im Gemeinschaftsraum der Amperresidenz Haimhausen, Hauptstraße 15 a, bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen und sich mit dem Bürgermeister austauschen. Treffpunkt zur rollenden Bürgerversammlung am Freitag, 26. April, ist um 13.30 Uhr das Rathaus.