22. Mai 2019, 22:13 Uhr Haimhausen Quartett aus Finnland

Musik von Künstlern wie ABBA, Carole King, Simply Red und der finnischen Heimat von Tuija Komi sind am Samstag, 25. Mai, in der Kulturkneipe zu hören. Zusammen mit Peter Cudek am Bass, Walter Lang am Piano und Martin Kolb am Schlagzeug, ihrer Stimmgewalt und Interpretationskunst steht Tuija Komi für eine Präsentation auf höchstem Niveau. Ihre Eigenkompositionen "Music from the Land of the Midnight Sun" basieren auf der finnischen Pop-Literatur. Karten gibt es online auf www.haimhauser-kulturkreis.de und an der Abendkasse.